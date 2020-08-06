استقالة المبعوث الأميركي الخاص لإيران.. وتعيين بديل

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس استقالة المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك.

وأوضح بومبيو أنّ اليوت أبرامز الذي كان شخصية رئيسة إبان حرب العراق، سيحل مكان هوك مع الحفاظ على مهامه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون فنزويلا.

يشار إلى أن هوك كان أشرف على مباحثات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بشأن طهران، قبل وبعد إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي قبل عامين.

ومن المناصب التي استلمها هوك سابقاً، أن خدم في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن وكان مساعداً لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ومستشاراً للسفير الأميركي بالأمم المتحدة، ومساعداً سياسياً خاصاً للرئيس بمكتب كبير موظفي البيت الأبيض.

كما عمل مستشاراً بوزارة العدل.

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