تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.. اليمن يحذر من كارثة في سواحله

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط "صافر"، داعية إلى تدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

وقالت الحكومة إن "حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني يذكرنا بالقنبلة الموقوتة "ناقلة النفط ‎صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها ميليشيات الحوثي ورقة للضغط والابتزاز".

وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية "تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب او انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والاضرار البيئية على اليمن والإقليم".

وناشدت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الميليشيات الحوثية، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.

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