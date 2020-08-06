ماكرون يصل إلى بيروت ويغرّد بـ "العربية": "لبنان ليس وحيداً"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، اليوم الخميس، وذلك عقب يومين على اندلاع انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 137 شخصاً و5000 جريح، وكان في استقبال ماكرون في المطار نظيره اللبناني ميشيل عون.

وتزامناً مع وصوله، غرّد الرئيس عبر "تويتر" معلناً تأكيده على التضامن الفرنسي مع الجرح اللبناني، وكتب بالعربية: "لبنان ليس وحيداً".

وقال ماكرون في أول تصريح له بعد وصوله لبنان، إن الحكومة الفرنسية ستحرص على أن يستفيد الشعب اللبناني من المساعدات.

وأضاف أنه سيحث على إجراء الإصلاحات اللازمة في لبنان، حيث لا يمكن تحقيق الإصلاح مع وجود فساد في لبنان.

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