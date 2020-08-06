«العليا للأخوة الإنسانية» تتضامن مع الشعب اللبناني

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بياناً عبّرت فيه عن تعاطفها وتضامنها مع الشعب اللبناني في مصابه الأليم جراء الانفجار العنيف الذي هز أول من أمس العاصمة اللبنانية بيروت.

وناشدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الجميع سرعة تقديم المساعدات الطبية والإغاثية إلى المنكوبين في لبنان، في ظل هذه الظروف الإنسانية المأساوية التي يحتاج فيها لبنان إلى التضامن الداخلي بين كل أبنائه، ومن كل أفراد الأسرة الإنسانية.

وتقدمت اللجنة في بيانها بالعزاء والمواساة إلى الشعب اللبناني وإلى أسر الضحايا، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

إلى ذلك، أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام عن بالغ أسفه وتضامنه الشديد مع الشعب اللبناني الكبير جراء انفجار مرفأ بيروت، وقال رئيس المجلس، أحمد بن محمد الجروان، في بيان أمس، إن المجلس بكل أجهزته وأعضائه وشركائه يتوجه بخالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان، جراء حادث الانفجار الأليم، متمنين الشفاء العاجل للجرحى، وسائلين المولى عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.

ودعا الجروان كل الجهات الإقليمية والدولية الى تقديم ما يمكن من عون ومساعدة للشعب اللبناني من أجل تخطي آثار هذا الانفجار المروع.

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