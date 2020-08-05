دراسة: إصابات «كورونا» الفعلية في إيطاليا ربما تكون 6 أضعاف

المصدر: روما - د.ب.أ

أفادت دراسة نشرت، أمس، أن أعداد إصابات «كورونا» الفعلية في إيطاليا، ربما تكون ستة أضعاف العدد المسجل رسمياً.

وأفادت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية بأن الدراسة، التي أجرتها السلطات الصحية، ومكتب الإحصاء الوطني، أظهرت أن 1.5 مليون شخص، يمثلون 2.5% من عدد سكان إيطاليا، لديهم أجسام مضادة للفيروس.

وتستند النتيجة إلى اختبارات تم إجراؤها لـ64660 شخصاً، تم اختيارهم كعينات تمثيلية، في الفترة من 15 مايو، وحتى 15 يوليو الماضيين.

ووفقاً للبيانات التي رصدتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فإن إيطاليا سجلت 248 ألف حالة إصابة فقط، توفي منها 35 ألفاً.

ولفتت الدراسة إلى وجود تباين كبير بين المناطق المختلفة، في نسبة من لديهم أجسام مضادة.

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