«نيس» الفرنسية تلزم بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة

المصدر: باريس - رويترز

قال عمدة مدينة نيس الفرنسية، كريستيان أستروسي، أمس، إنه سيتعين على الناس ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المفتوحة في العديد من المناطق الرئيسة بالمدينة الواقعة في جنوب فرنسا، بما في ذلك أجزاء من منطقة (بروميناد ديز انجليه) السياحية.

وتأتي الإجراءات التي فرضتها نيس متزامنة مع قيود جديدة مماثلة تجعل وضع الكمامات إلزامياً في الأماكن المفتوحة في مدن فرنسية كبرى، في وقت تسعى فيه فرنسا لمكافحة عودة مرض «كوفيد-19» للظهور مرة أخرى.

وزار رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أمس، مدينة ليل التي جعلت وضع الكمامات إجبارياً أيضاً في الكثير من المناطق والمتنزهات. وحث الفرنسيين على التزام أكبر قدر ممكن من الحذر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلاً إن «فيروس كورونا لم يذهب في عطلة».

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