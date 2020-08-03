اليابان تعلن الطوارئ في أوكيناوا بسبب «كورونا»

المصدر: طوكيو - وام

أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بجنوب البلاد، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت السلطات في المدن الكبرى إلى إعادة فرض قيود على بعض الأعمال لمعالجة عودة ظهور الفيروس، فيما ألمحت حاكمة طوكيو إلى احتمال فرض الطوارئ إذا استمر الارتفاع. وبلغت إصابات فيروس «كورونا» في سائر اليابان، أول من أمس، 1532 حالة جديدة، منها 472 حالة في العاصمة طوكيو، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 38 ألفاً و571 حالة، وإجمالي الوفيات 1026 حالة. وكانت طوكيو قد رفعت حالة التأهب للوباء في منتصف يوليو الماضي.

• 1532 إصابة جديدة بالفيروس، منها 472 في العاصمة طوكيو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news