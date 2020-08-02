إصابة وزير الداخلية الهندي بفيروس كورونا

المصدر: نيودلهي - د. ب. أ

أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة اليوم الأحد عن إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزير القول في التغريدة «فور شعوري بأعراض فيروس كورونا، خضعت للاختبار وجاءت النتيجة إيجابية».

وأضاف«صحتي بخير، ولكن جرى نقلى للمستشفى بناء على نصيحة الأطباء. أطالب جميع من خالطوني خلال الأيام القليلة الماضية أن يعزلوا أنفسهم ويخضعوا للفحص».

ويشار إلى أن الفيروس أودى بحياة وزير من ولاية أوتار براديش. فقد توفي صباح اليوم كمال راني فارون ( 62 عاما) بمعهد سانجاي غاندي للعلوم الطبية في لوكناو.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت اليوم تسجيل 54 ألف و 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و 754 ألف و415 حالة.

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