الإمارات ترحب بإطلاق محادثات السلام في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت الإمارات بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، إطلاق عملية السلام، وأشادت بالهدنة الجديدة في أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، دعمها وتأييدها لمحادثات السلام، حقناً لدماء المدنيين الأبرياء من أجل التنمية الشاملة والازدهار، وتحقيق رفاهية شعب أفغانستان الصديق، مشيدة في الوقت نفسه بالإنجازات التي تحققت من تنمية في مجال العمل الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، وكذلك ما تم إنجازه في مجال حقوق المرأة والطفل خلال 20 عاماً الماضية.

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