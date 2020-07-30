الاتحاد الأوروبي يشتري 30 ألف جرعة من «ريمديسيفير»

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

وقعت المفوضية الأوروبية عقداً مع شركة «جلعاد» الأميركية العملاقة للأدوية، يقضي بضمان الحصول على 30 ألف جرعة من عقار «ريمديسيفير»، للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وعقار «ريمديسيفير»، هو أول عقار يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لعلاج الحالات الشديدة لمرض «كوفيد-19»، الناجم عن فيروس كورونا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن العقد البالغة قيمته 63 مليون يورو (74 مليون دولار)، سيتم دفعه بأموال طارئة من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

ووصفت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيديس، تلك الخطوة بأنها «خطوة مهمة أخرى في معركتنا، للتغلب على هذا المرض»، قائلة إنه سيتم التوقيع على العقد بين المفوضية والشركة يوم الإثنين المقبل. وتابعت المفوضية أنه، اعتباراً من أغسطس المقبل، فإن العقار سيكون متاحاً في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ولاتزال فاعلية العلاج غير واضحة، حيث تظهر الدراسات نتائج مختلفة.

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