روسيا تبدأ إنتاج "لقاحين" ضد فيروس كورونا بعد شهر

المصدر: موسكو - أ ف ب

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، الأربعاء، إن روسيا تأمل في بدء الإنتاج الصناعي للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأوضحت غوليكوفا خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصص لوباء كوفيد-19، أن اللقاحين اللذين عمل عليهما باحثون روس "هما من أكثر اللقاحات الواعدة اليوم".

وقد تم تطوير اللقاح الأول من جانب وزارة الدفاع الروسية ومركز نيكولاي غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية. وقالت غوليكوفا إنه يجري اختباره على البشر.

وتابعت: "من المقرر إطلاق عملية إنتاجه في سبتمبر 2020 بعد المصادقة عليه والتجارب السريرية الإضافية على 1600 شخص".

أما اللقاح الثاني، فيتم تطويره في مركز فيكتور للأبحاث في سيبيريا وهو أيضاً يجرب سريرياً على أن تنتهي التجارب في سبتمبر قبل التصديق عليه في الشهر نفسه، وفقا لغوليكوفا التي أضافت أنه يمكن إنتاج الجرعات الأولى منه في أكتوبر 2020.

من جانبه، قال بوتين إن هناك حالياً المزيد من اللقاحات الروسية قيد التطوير، لكنه شدد على أن فعاليتها يجب أن تكون "مطلقة" قبل بدء إنتاج اللقاحات.

وتأمل روسيا في أن تنتج مع شركائها 200 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام، إذا نجحت التجارب السريرية كما أكد الأسبوع الماضي كيريل دميترييف رئيس الصندوق السيادي الروسي الذي يمول تطوير اللقاح في مركز نيكولاي غاماليا.

وسجلت روسيا رسمياً 828990 إصابة بوباء كوفيد-19 بما فيها 13673 وفاة.

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