أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

المصدر: الكويت - متابعات الإمارات اليوم

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أجرى عملية جراحية صباح اليوم تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه.

وأعلنت الكويت أمس أن الشيخ صباح الأحمد سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية.

وصدر أمر أميري أمس بتكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع «ببعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا».



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