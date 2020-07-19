290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» نقلاً عن مصادر في حكومة العاصمة طوكيو، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ أمس 290. وهذا الرقم يقترب من الرقم القياسي للإصابات الذي تم تسجيله أمس وهو 293.

وبذلك شهدت طوكيو يوماً ثالثاً على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة 200، ما يزيد الضغوط على السلطات للحد من تفشي الوباء، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news