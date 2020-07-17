فرنسا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة اعتباراً من الأسبوع المقبل

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في مجلس الشيوخ، أمس، أن فرنسا ستفرض وضع الكمامة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، في كل الأماكن المغلقة التي تستقبل جمهوراً، خصوصاً المحال التجارية.

وقال كاستيكس في بيانه عن السياسة العامة أمام أعضاء المجلس «كنا ننوي فرض ذلك اعتباراً من الأول من أغسطس. أدركت أن هذا الموعد متأخر، لذلك سيدخل المرسوم حيز التنفيذ الأسبوع المقبل».

وأكد أن «وضع الكمامات يشكل مع احترام قواعد التباعد إجراءً فعالاً للوقاية والحماية».

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