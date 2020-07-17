السيسي: نسعى لتفعيل الإرادة الحرة لليبيين

المصدر: القاهرة ■د.ب.أ

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كل المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، أمس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

ويعقد اللقاء تحت شعار «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد»، وفق ما ذكرته صحيفة «الأهرام» المصرية على موقعها الإلكتروني.

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