«موديرنا» تبدأ المرحلة الثالثة من تجربة لقاح «كورونا» 27 يوليو

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت شركة موديرنا اليوم الثلاثاء إنها تخطط لبدء المرحلة الثالثة من تجربة سريرية للقاحها لمرض كوفيد-19 في 27 يوليو تموز أو في فترة مقاربة، وفقا لإدراجها للمرحلة الثالثة من الدراسة على موقع التجارب السريرية على الإنترنت.

وقالت الشركة إنها ستجري التجربة في 87 موقعا للدراسة، جميعها في الولايات المتحدة.

وسيتم اختبار اللقاح التجريبي في 30 ولاية وواشنطن العاصمة.

وتقع حوالي نصف مواقع الدراسة في الولايات المتضررة بشدة مثل تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وأريزونا ونورث كارولينا وساوث كارولينا.

وأبلغت الولايات المتحدة عن عدد قياسي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة، وجاءت معظم الزيادة في تلك الولايات.

وتدعم الحكومة الاتحادية مشروع لقاح موديرنا بما يقرب من نصف مليار دولار، واختارته كواحد من أوائل اللقاحات التي دخلت في تجارب بشرية واسعة النطاق.

وأفادت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر بأن التوترات بين الشركة وعلماء الحكومة ساهمت في تأخير الإطلاق التجريبي.

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