الجزائر تسجل أعلى حصيلة يوميةمن الإصابات بـ«كورونا»

المصدر: الجزائر - د. ب. أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي أعلى حصيلة يومية تم رصدها منذ ظهور الوباء في البلاد نهاية فبراير الماضي، بزيادة 33 حالة عن اليوم السابق.

وذكر المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، في الملخص الصحافي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20 ألفا و216 موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأعلن فورار، عن تسجيل 10 وفيات جديدة بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1028.

كما أشار إلى تعافي 276 مريضا، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 14 ألفا و295.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news