حريق ضخم في خط بترول على طريق «مصر - الإسماعيلية»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تسبب اشتعال النيران في خط مواد بترولية في حريق ضخم على طريق «مصر - الإسماعيلية».

وسرت حالة من الرعب في نفوس أصحاب السيارات، من المارة الذين ظهروا في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يوضح الحادث المروع عقب حدوثه حسب «المصري اليوم».

وقد توجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا،، إلى موقع انفجار خط البترول على طريق الإسماعيلية.

وقال محافظ القاهرة، إن الحادث أسفر عن حريق أحد معارض السيارات، وتم استدعاء 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

ووقع الانفجار في خط البترول المغذي من منطقة الشقير بالبحر الأحمر والمتوجه إلى مسطرد، ويقع موقع الانفجار تحديدا بطريق مصر الإسماعيلية- حي النزهة.

وأكد المحافظ ان أجهزة العاصمة متواجدة بموقع الحادث حتى تتم السيطرة تمامًا على تداعيات الحريق.

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