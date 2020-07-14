تسجيل إصابات ووفيات جديدة بـ«كورونا» في سورية

المصدر: دمشق - د.ب. أ

سجلت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) وحالتي وفاة من المصابين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء «تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى439».

وأضاف البيان «وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 21».

و أشار إلبيان إلى شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 138.

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