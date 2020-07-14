السعودية تسجل 2692 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والإجمالي يرتفع إلى 237803

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 237803 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 7718 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 177560 حالة.

وأكدت «الصحة» تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 57960، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2230.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعال، أن هناك انخفاضاً في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة.

كما أوضح المتحدث، أن فحوص «كوفيد 19» في المملكة تجاوزت مليونين و300 ألف فحص.

وأضاف «لا تزال جائحة فيروس كورونا مستمرة.. ويجب العودة بحذر للحياة الطبيعية».



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