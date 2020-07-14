السعودية تعلن إقامة صلاة «الأضحى» في الجوامع والمساجد المهيأة

المصدر: عواصم - Àوكالات

سجلت المملكة العربية السعودية 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، فيما وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد الوزير في تعميم أصدره لعموم فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 235 ألفاً و111 إصابة، كما أعلنت تسجيل 20 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 2243 حالة وفاة، وتسجيل 2704 حالات تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 169 ألفاً و842 حالة.

وذكرت الوزارة أنها أجرت أكثر من مليونين و270 ألف فحص مخبري للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، بواسطة الفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى أمس.

وأضافت الوزارة أنها تواصل تكثيف الفحوص المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط.

من جانب آخر سجلت سلطنة عُمان خلال 24 ساعة 2164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58 ألفاً و179 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 259 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37 ألفاً و257 حالة.

وفي العراق، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 79 ألفاً و735 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحافي بتسجيل 100 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3250، فيما سُجلت 2274 حالة شفاء جديد ليصبح إجمالي حالات الشفاء 46 ألفاً و998 حالة، مشيرة إلى تواجد 412 مصاباً في العناية المركزة.

وسجلت فلسطين خلال 24 ساعة 298 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6036 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41، مشيرة إلى أن حصيلة الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1258 حالة.

• 2.2 مليون فحص مخبري أجرتها السعودية للكشف عن إصابات «كورونا».

• 2229 إصابة بـ«كورونا» في العراق، و2164 في سلطنة عمان خلال 24 ساعة.

• ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في المملكة إلى 169 ألف حالة.

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