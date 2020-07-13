"الصحة العالمية" تحذر: العالم لن يستعيد وضعه الطبيعي "في المستقبل المنظور"

المصدر: جنيف – أ.ف.ب

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن العالم لن يستعيد "ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور"، وذلك غداة تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 230 ألفاً.

وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غبريسوس، للصحافيين بأن "الفيروس يبقى العدو العلني الرقم واحد، لكن ما تقوم به غالبية الحكومات والأفراد لا يعكس هذا الأمر"، ملاحظا أن "عددا كبيرا من الدول تسلك الاتجاه الخاطئ".

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