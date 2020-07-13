اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية و7 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية و7 طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية فجر اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي - في بيان صدر فجر اليوم - إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها .

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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