المكسيك على وشك تخطي إيطاليا في وفيات "كورونا"

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

تشير إحصاءات نشرتها وكالة "رويترز" إلى أن حصيلة وفيات المكسيك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد على وشك تخطي مثيلتها في إيطاليا وتجاوز حاجز 35 ألف وفاة يوم الأحد مما يؤهلها لاحتلال المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات.

وسجلت المكسيك، أمس الأحد، 538 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 34730 بينما بلغت الإصابات المؤكدة 295268 حالة. وسجلت إيطاليا 34945 وفاة و242827 إصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news