السعودية.. 2779 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والإجمالي يرتفع إلى 232259

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 232259 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1742 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة.

وأكدت «الصحة» تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 62898، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2245

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن السعودية تشهد انخفاضا في نسب الإصابات.

وذكر أن نصف الحالات الحرجة للفئة العمرية من سن 60 عاما وأكثر، مؤكدا تقديم الرعاية الصحية المناسبة لتلك الحالات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن ارتداء الكمامة لا يؤثر بصفة عامة على الصحة العامة باستثناء المصابين بأمراض تنفسية.

وأشار المتحدث إلى أن الهدف من الكمامة حتى لو كانت مصنوعة من الأقمشة هو منع الرذاذ من الانتشار.

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