إصابات «الفيروس» تسجل أعلى مستوياتها في طوكيو

المصدر: طوكيو - وام

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في طوكيو، إلى 243 حالة، مسجلة أعلى المستويات في يوم واحد منذ انتشار الفيروس عالمياً. ويزداد القلق في العاصمة اليابانية، التي كانت سجلت يوم الخميس 224 إصابة جديدة، متجاوزة لليوم الثاني حد الـ200. وأكدت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الحذر، داعية السكان إلى اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة، مثل: غسل الأيدي، والبقاء بعيداً عن الأماكن المزدحمة. وكانت إصابات الشباب في العشرينات والثلاثينات الأعلى، أول من أمس، بنسبة 80% من الإجمالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news