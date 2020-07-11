إصابات كورونا تسجل أعلى مستوياتها في طوكيو

المصدر: طوكيو - وام

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في طوكيو، أمس، إلى 243 حالة مسجلة أعلى المستويات في يوم واحد منذ انتشار الفيروس عالميا. ويزداد القلق في العاصمة اليابانية التي كانت سجلت قبل يوم (الخميس) 224 إصابة جديدة متجاوزة لليوم الثاني حد المئتين.

وأكدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الحذر، داعية السكان إلى اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة مثل غسل الأيدي والبقاء بعيداً عن الأماكن المزدحمة.

وكانت إصابات الشباب في العشرينيات والثلاثينات الأعلى يوم الجمعة وبنسبة 80% من الإجمالي ، ونصفها تقريبا التقطت العدوى في الملاهي الليلية التي صدرت دعوات لإغلاقها.

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