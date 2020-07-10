«الصحة العالمية»: من غير المرجح القضاء على فيروس كورونا تماما

المصدر: جنيف - رويترز

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك ريان اليوم الجمعة إن من غير المرجح أن يتم القضاء تماما على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في إفادة عبر الإنترنت من جنيف «في الوضع الراهن، من غير المرجح أن نتمكن من محو هذا الفيروس».

وقال إن القضاء على بؤر التفشي قد تمكن العالم «من تجنب الأسوأ وهو وجود ذروة ثانية والاضطرار للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بإجراءات العزل العام».

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