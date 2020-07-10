السعودية تسجل 3159 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 163026

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما تم تسجيل 1930حالة تعافٍ إضافية، و51 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية ، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 226486 حالة، من بينها 61309 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2220 حالة حرجة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 163026حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2151 حالة وفاة.

وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة.

وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يومياً، فيما وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 45 ألف فحص يومياً.

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