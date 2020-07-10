السودان: حمدوك يُصدر قرارات بإعفاء وتكليف وزراء

المصدر: الخرطوم ■د.ب.أ

عقد مجلس الوزراء الانتقالي السوداني اجتماعاً طارئاً، أمس، بدعوة من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقد خاطب رئيس الوزراء الاجتماع مشيداً بالوزراء وقبولهم للتكليف في هذه الظروف الصعبة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس، عن حمدوك، قوله إن الوزراء أرسوا تقليداً جديداً في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفانٍ وإخلاص ونزاهة.

وتحدث رئيس الوزراء عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة. ووفق الوكالة، قدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من: وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، ووزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف، ووزير النقل والبنى التحتية المهندس هاشم طاهر شيخ طه، ووزير الثروة الحيوانية علم الدين عبدالله آبشر. وأصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم. كما كلف رئيس الوزراء الآتية أسماؤهم بتصريف أعمال الوزارات التالية إلى حين تعيين الوزراء الجدد، وهم: عمر إسماعيل قمر الدين، وزارة الخارجية، وهبة أحمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والمهندس خيري عبدالرحمن، وزارة الطاقة والتعدين، وعبدالقادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، والمهندس هاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل، وعادل فرح إدريس، وزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبدالعظيم حسنين، وزارة الصحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news