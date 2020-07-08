بومبيو: ينبغي تمديد حظر الأسلحة الدولي على إيران

المصدر: واشنطن - رويترز

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية الأميركية: "لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة... لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية".

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