"الصحة العالمية" تبحث مخاوف انتشار فيروس كورونا عبر الهواء

المصدر: جنيف - رويترز

تبحث منظمة الصحة العالمية تقريرا أشار إلى أن معلوماتها بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحتاج إلى تحديث، بعد أن قال بعض العلماء لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن هناك أدلة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مرض كوفيد-19 ينتقل أساسا عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح.

وذكرت الصحيفة أن 239 عالما في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي قالوا إنها تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الجسيمات الصغيرة يمكنها أن تعلق في الهواء وقتا أطول، ولذلك فإن العلماء الذين يعتزمون نشر ما توصلوا إليه في دورية علمية هذا الأسبوع حثوا المنظمة على تحديث توجيهاتها الإرشادية بشان المرض.

وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق جسارفيتش، في رد بالبريد الإلكتروني على طلب رويترز للحصول على تعليق: "نحن على دراية بالمقال ونبحث محتوياته مع خبرائنا الفنيين".

ولا يزال مدى انتقال كورونا عبر الهواء محل خلاف. ومن شأن أي تغيير في تقييم منظمة الصحة العالمية لمخاطر انتقال العدوى أن يؤثر على إرشاداتها الحالية بالتباعد لمسافة لا تقل عن متر.

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