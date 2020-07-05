السعودية: تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والإجمالي يرتفع إلى 209509

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509 حالة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 1980 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145236 حالة.

وأكدت «الصحة» تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1916 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62357 والحالات الحرجة 2283 حالة.

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