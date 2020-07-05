السيسي يطلع على خطط تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا

المصدر: القاهرة - وام

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع عدد من مسؤولي الحكومة المصرية من بينهم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ومدير سلاح الإشارة، اللواء أركان حرب طارق الظاهر، ورئيس لجنة الأقمار الصناعية، اللواء محمد البشاري، ورئيس لجنة المحمول العسكري، اللواء عمرو فاروق، ورئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات، العميد محمد سعيد مساعد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على خطط و جهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا والاتجاهين الشمالي الشرقي و الجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادا للحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري "طيبة 1".

وتابع الرئيس المصري الموقف التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والتي تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

واطلع الرئيس المصري على مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بجميع الخدمات الحكومية للمواطنين و ذلك في الإطار العام للمشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة المصرية.

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