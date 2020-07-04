ميركل تظهر للمرة الأولى مرتدية كمامة

المصدر: برلين ■د.ب.أ

ظهرت ميركل للمرة الأولى في صورة رسمية وهي مرتدية كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتظهر ميركل في الصورة مرتدية كمامة سوداء تحمل شعار الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويقف بجوارها رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، راينر هاسلوف، الذي كان مرتدياً أيضاً كمامة تحمل شعار ولايته.

وتم التقاط الصورة أول من أمس، خلال المحادثات التمهيدية للولايات التي يقودها التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، قبل بدء انعقاد مجلس الولايات (بوندسرات)، أمس، في تمثيل ولاية ميكلنبورج-فوربومرن في برلين.

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