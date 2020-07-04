اليابان: تسجيل أعلى زيادة يومية في إصابات «كورونا» خلال شهرين

المصدر: طوكيو ■وكالات

أكدت السلطات اليابانية تسجيل 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وهي أعلى زيادة يومية في الإصابات خلال شهرين، وسط زيادة المخاوف من حدوث موجة أخرى من الإصابات.

وتضم الإصابات الجديدة 124 حالة في طوكيو، وهي أعلى زيادة يومياً أيضاً في المدينة منذ أوائل مايو، عندما كانت الدولة كلها خاضعة لحالة طوارئ.

وقالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، في مؤتمر صحافي، إن المدينة بحاجة إلى الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا.

ودعت يوريكو سكان طوكيو إلى عدم الذهاب إلى المقاطعات الشهيرة بالحياة الليلية الصاخبة.

وأضافت أن 70% من الإصابات الجديدة لأشخاص في العشرينات والثلاثينات. وتأتي الزيادة قبل يومين من انتخابات حاكم طوكيو التي تخوضها يوريكو سعياً لولاية ثانية. وسجلت اليابان نحو 20 ألف إصابة، ونحو 990 وفاة بفيروس كورونا. في السياق نفسه، قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، أمس، إن بلاده لن تعيد فرض حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس، بعد أن تزايدت الحالات في العاصمة طوكيو. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إنه على الرغم من تزايد الحالات إلا أن عدد من تتدهور حالتهم يتراجع، وليست هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ التي رفعت في 25 مايو.

بالرغم من تزايد الحالات إلّا أن عدد من تتدهور حالتهم يتراجع.

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