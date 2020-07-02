فلوريدا تحطم الأرقام القياسية.. 10 آلاف إصابة «كورونا» في يوم واحد

المصدر: واشنطن - رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ولاية فلوريدا الأميركية حطمت اليوم الخميس الأرقام القياسية بتسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.

وساهم انتشار جديد للمرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها أميركا منذ أبريل.

وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال يونيو بنسبة 168 بالمئة أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة. وقفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من أربعة في المئة في نهاية مايو إلى 15 بالمئة.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات في فلوريدا التي يقطنها 21 مليون نسمة نظيره في أي بلد أوروبي خلال ذروة تفشي الوباء.

وأغلقت الولاية الحانات وبعض الشواطئ لكن حاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة أو إعادة فرض العزل العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news