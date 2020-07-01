الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

المصدر: واشنطن - وام

أظهر إحصاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفا، في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة.

وبحسب إحصاء أجرته "رويترز " فإن ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا أصبحت بؤرا جديدة للمرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

إلى ذلك عاودت الحصيلة اليومية لضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بعد تسجيل 1,199 وفاة إضافية بالفيروس خلال أربع وعشرين ساعة بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الثلاثاء ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 127,322 وفاة.

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