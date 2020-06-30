مؤتمر المانحين يتعهّد بـ6.9 مليارات يورو للاجئين السوريين

المصدر: بروكسل - أ. ف. ب

أعلنت المفوضية الأوروبية أن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل تعهدوا بتقديم 6.9 مليارات يورو (7.7 مليارات دولار)، بينها 4.9 مليارات للعام 2020.

وكان مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قدر الحاجات المالية بعشرة مليارات دولار.

وقال مفوّض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، إن تعهدات الدول المانحة اقترنت بقروض من المؤسسات المالية الدولية بقيمة ستة مليارات يورو (6.7 مليارات دولار).

وتابع: "احرص على التأكيد أن حدث اليوم يأتي في مرحلة بالغة الصعوبة لأن تأثير وباء كوفيد-19 يترجم زيادة هائلة في الحاجات الإنسانية في كل أنحاء العالم، ومن المؤكد أن له تأثيرا عميقا على اقتصادات الجهات المانحة".

وأضاف: "في هذا السياق الذي يستدعي التفكير، علينا أن نكون راضين جدا عن الوعد بدعم شامل". ومن شأن الأموال الموعودة أن تتيح مساعدة نحو 12 مليون سوري لجأوا إلى دول مجاورة أو نزحوا داخل بلادهم، وفق ما أوضح ممثل المفوضية العليا للاجئين فيليبو غراندي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news