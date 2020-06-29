إيران تصدر مذكرة اعتقال دولية لترامب بتهمة اغتيال سليماني

المصدر: طهران - د ب أ

أعلن المدعي العام لطهران صدور أوامر باعتقال 36 مسؤولا سياسيا وعسكرياً من الولايات المتحدة ودول أخرى، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهمة التورط في اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، عن المدعي العام لطهران علي القاصي مهر، القول إنه "تم التعرف على 36 شخصا متورطين في اغتيال الحاج قاسم، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من أمريكا ومن دول أخرى، قاموا بتوجيه عملية الاغتيال".

وأوضح أن القضاء الإيراني أصدر أوامر اعتقال ومذكرات حمراء عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأكد أنه "يوجد على رأس هذه القائمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيتم متابعة ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية".

وأشار إلى أن "التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص هي القتل والمشاركة في عمل إرهابي".

وتم قتل سليماني في يناير الماضي في غارة جوية أميركية استهدفته في العراق.

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