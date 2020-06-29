فيديو يورط ترامب على "تويتر"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً، مع خصومه، عندما حذف مقطع فيديو يمكن سماع أنصاره في منطقة "ذا فيليدجيز" يرددون فيه شعار "قوة البيض"، ما أثار مجدداً اتهامات للرئيس بتأجيج التوترات العرقية.

وأفادت وكالة "رويترز" أن ترامب قد يكون حذف الفيديو المذكور، إذ اختفى الفيديو من على صفحته.

و أظهر مقطع الفيديو المدرج في التغريدة أحد أنصار ترامب في عربة غولف يرفع قبضته بقوة ويهتف لـ "سيادة البيض"، وبدا أنه يرد على متظاهر آخر يصفه بالعنصري ويستخدم ألفاظا نابية، بينما هتف متظاهرون آخرون مناهضون لترامب بـ "نازي" واتهامات أخرى.

وقال تيم سكوت، السيناتور الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية يوم الأحد إن الفيديو "مسيء" ويجب إزالته.وأضاف سكوت للشبكة: "ليس هناك شك في أنه لم يكن يجب عليه (ترامب) إعادة نشره في تغريدة، ويتعين عليه إزالته".

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في بيان مقتضب: "الرئيس ترامب من أشد المحبين لمنطقة ذا فيليدجيز. لم يسمع العبارة التي تضمنها الفيديو. ما رآه يتمثل في حماس هائل من جانب أنصاره الكثيرين".

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