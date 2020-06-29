زلزال يضرب القاهرة بقوة 5.5 درجة ريختر

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن محطات الشبكة القومية للزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت هزة أرضية قوتها ٥،٥ درجة على مقياس ريختر موقعها ٢١٨ كم جنوب شرق ازمير، الساعة 7:43 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد.

وأضاف، أن الزلزال شعر به عدد من المواطنين داخل بعض المدن المصرية ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وأكد رئيس المعهد، لـ «بوابة الأهرام»، أن الشعور الكبير بالزلزال في بعض المدن المصرية، جاء نتيجة كون عمقه، يصل حتى كبير 65 كم.

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