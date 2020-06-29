"الصحة العالمية": أكثر من مليون إصابة بـ "كورونا" في شرق المتوسط

المصدر: جنيف -وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، إن عدد الاصابات بوباء كوفيد-19 في منطقة شرق المتوسط تجاوز مليوناً.

وأفادت المنظمة في بيان بأنه "تم (أمس) تسجيل 1,025,478 حالة و23,461 وفاة".

وأبدت المنظمة قلقها لزيادة عدد المصابين في الإقليم، الذي يضم 22 دولة، في وقت تشهد أوروبا "انخفاضا كبيرا" في عدد الحالات.

وقال البيان "تشعر المنظمة بالقلق إزاء انتشار مرض كوفيد-19 في البلدان التي مزقتها الحروب، مثل سوريا واليمن وليبيا".

وأودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 499,510 اشخاص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة أمس.

وسُجلت رسميا إصابة أكثر من 10,058,010 اشخاص في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 4,998,900 شخص على الأقل.

ومنذ بداية الشهر الجاري قامت دول عديدة حول العالم وفي منطقة شرق المتوسط بإلغاء بعض التدابير الاحترازية التي كانت فرضتها الحكومات لاحتواء انتشار الوباء.

وبدأت هذه الدول بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، قوله "بينما تبدأ المتاجر والمطاعم والمساجد والشركات والمطارات والأماكن العامة الأخرى في فتح أبوابها، علينا أن نكون أكثر يقظة وحذراً من أي وقت مضى".

وأضاف "تشهد العديد من البلدان التي ترفع القيود زيادة ملحوظة في عدد الحالات، ما يدل على الحاجة إلى التعجيل بتدابير الاستجابة في مجال الصحة العامة".

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