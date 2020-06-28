ضغوط على ترامب ليرتدي "كمامة"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

هل على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع كمامة ليكون قدوة في مواجهة وباء كوفيد-19؟ تتزايد الأصوات المنادية بذلك، بينها شخصيات جمهورية، في وقت تقرّ حكومته نفسها بأن الوقت بدأ ينفد لإيجاد حلول تقود إلى احتواء فيروس كورونا المستجد.

لم يظهر الرئيس الجمهوري قطّ وهو يضع كمامة منذ بداية الوباء الذي أودى بنحو 125 ألف شخص في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا.

ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، فترامب سخر من منافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، جو بايدن الذي يلتزم وضع الكمامة، واعتبر أن استعمال هذه الأداة الوقائية "سلاح ذو حدّين" من وجهة نظر صحيّة. جاء ذلك في وقت يشهد جنوب البلاد طفرة مقلقة في انتشار العدوى.

بدورها، اكتفت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها التي تحدد نسق التعامل الحكومي مع الوباء في الولايات المتحدة، بإصدار توصية بوضعها. وتعليقا على ذلك، أعربت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي الأحد عن أسفها لعدم مطالبة المراكز المواطنين بوضع كمامات، معتبرة أن هذا الأمر كان ضروريا منذ "وقت طويل".

وأكدت المسؤولة في حوار مع قناة "ايه بي سي نيوز" أن كل ذلك جرى بقصد عدم جرح مشاعر الملياردير الجمهوري.

وشددت بيلوسي على "وجوب أن يضع الرئيس ترامب كمامة"، وقالت إن "الرجال الحقيقيين يضعون كمامات" على غرار ما فعل جو بايدن.

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