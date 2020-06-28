السعودية تسجل 3989 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 2627

المصدر: الرياض - وكالات

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2627 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى124755.

وأعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحافي عن تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1551 حالة.

وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة.

وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يومياً، فيما وصل في الوقت الراهن إلى 45 ألف فحص يومياً.

وأبانت الوزارة أنها أجرت أكثر من مليون ونصف فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة، بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية «PCR TEST» وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

كما دشنت الصحة مؤخراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء السعودية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.



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