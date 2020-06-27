الولايات المتحدة تسجل أعلى زيادة يومية للإصابات بـ "كورونا"

المصدر: نيويورك - وام

سجلت الولايات المتحدة، أمس، 40870 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في أعلى زيادة يومية ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من مليونين و475 ألف حالة حسب الإحصاءات الرسمية.

وعزا بعض المسؤولين هذه الزيادة المرتفعة في حالات الإصابة بالبلاد خلال يوم واحد، بأنها جاءت نتيجة الانفتاح الأخير لبعض الولايات، والذي ترتب عليه إجراءات تخفيف لبعض القيود التي فُرضت على السكان منذ الأسابيع الأولى لتفشي المرض، وهو الأمر الذي وُصف بالأمر المقلق للغاية، ودفع حكام عدد من الولايات نحو إعادة فرض بعض هذه القيود لتجنب الأسوء.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس القاتل في الولايات المتحدة، ذلك في وقت يسعى فيه المسؤولون في واشنطن إلى إعادة فتح الاقتصاد وتنشيطه في البلاد.

وأودى " كوفيد 19 " بحياة أكثر من 125 ألف شخص في الولايات المتحدة وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم .

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