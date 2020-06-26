20 ألف خطيب سعودي: قرار تنظيم الحج يوافق الشريعة

المصدر: الرياض – د ب أ

توحدت خطب الجمعة، اليوم، في أكثر من 20 ألف مسجد في المملكة، حيث نوهت بقرار السعودية بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء المناسك من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة، مؤكدين موافقة القرار لمقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على النفس، لاسيما في ظل جائحة كورونا.

وأشار الخطباء إلى الجهود المبذولة والخدمات المتواصلة والعناية الفائقة التي أولتها القيادة، للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، مؤكدين أن المملكة راعت مقاصد الشريعة السمحاء في قرار الحج من أجل أمن وسلامة الحجيج وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم في تأدية نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاروا إلى أن من جميل مآثر المملكة وحميد صنائعها ما أعلنت عنه من قيام شعيرة الحج لهذا العام في ظل جائحة كورونا مع تقليل أعداد الحجاج، حفاظًا على هذا الركن العظيم من التعطيل، وحفاظًا في الوقت نفسه على أرواح الناس وحياتهم وصحتهم محليًا وعالميًا، فموسم هذا العام يأتي والعالم يعاني من هذا الوباء الخطير.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجه بتخصيص خطبة الجمعة عن قرار قصر الحج على أعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.

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