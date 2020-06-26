«الصحة العالمية»: تطوير فحوص ولقاحات كورونا يحتاج 30 مليار دولار

المصدر: جنيف - أ. ف. ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص كوفيد-19 ولقاحاته وعلاجاته ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة «تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19» الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها نهاية أبريل مع شركائها، أن «الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31,3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات».

وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن.

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