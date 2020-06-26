الأمم المتحدة تحذر: أزمة الجوع تتفاقم في سورية

المصدر: جنيف - رويترز

حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن سورية تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9.3 مليون شخص إلى الغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس كورونا بالبلاد رغم أنه يبدو تحت السيطرة الآن.

وقال برنامج الأغذية العالمي في إفادة في جنيف إن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة.

وذكرت إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سوريا لاحتواء مرض كوفيد-19.

وقالت أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية في إفادة صحافية منفصلة إن بعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سورية تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية.

وأضافت أن أقل من نصف المستشفيات العامة في سورية لا زال يعمل بينما فر نصف العاملين في المجال الطبي منذ بدء الصراع ويواجه الباقون «تهديدات دائمة بالخطف والقتل».

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