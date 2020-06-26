انفجار ضخم يهزّ شرق طهران.. و«الدفاع» تتحدث عن «خزان غاز»

المصدر: طهران - أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الخميس، أن انفجارا كبيرا هزّ شرق العاصمة طهران، وقد نشر ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو توثق الانفجار الضخم في إيران.

وبعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ضوءا برتقاليا قال ناشروها إنها في سماء طهران، قالت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة أن انفجار خزان غاز صناعي وقع

في طهران الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع داود عبدي «انفجر خزان غاز في مكان عام في بارشين»، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا. ولم يحدد بدقة مكان الانفجار.

وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي إن رجال الإطفاء تمكنّوا من السيطرة على الحريق الذي سببه الانفجار، مشيرا إلى أن التحقيق جار لتحديد سبب الحادث.

وكانت وكالة أنباء «فارس»، نقلت عن «عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي أنّهم شاهدوا ضوءًا برتقاليًا في الشطر الشرقيّ من طهران» بعد منتصف الليل.

وأضافت «في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ».

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إنّ الضوء سببه «انفجار خزّان غاز صناعي» بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. ونقلت عن «مصدر مطّلع» أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وأضافت «أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات» لعربات إطفاء أو إنقاذ.

وذكرت وكالة أنباء «مهر» من جهتها أنّ «دويًّا رهيبًا» سُمع في المنطقة، مشيرة إلى أنه «سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة» من العاصمة الإيرانية.

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